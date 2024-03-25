Туристов ждут в Кабардино-Балкарии новые отели и кемпинги

В Кабардино-Балкарии продолжится строительство отелей и кемпингов. Всего в этом году планируется обеспечить республику новыми средствами размещения, всего около 560 единиц.

Кабардино-Балкария, один из живописных регионов России, стремительно развивается в сфере туризма. Одним из ключевых направлений развития является создание новых средств размещения для гостей. По данным официальных источников, до конца текущего года планируется создать почти 560 новых койко-мест, что значительно расширит возможности для туристов посетить этот уникальный регион.

«В 2024 году республика получила [по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства"] 366 миллионов рублей, к концу года мы должны создать 559 дополнительных номеров. Сейчас эта программа исполняется, рисков серьезных мы не видим. В период с 2022 по 2024 годов общий объем субсидий из федерального бюджета составит 1 миллиард 68 миллионов рублей, общее количество проектов, которые мы исполняем, - 109. По объемам финансирования республика находится в топ-15 по России»

– министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков

Почему развитие инфраструктуры размещения важно для туристического сектора

По его словам, развитие инфраструктуры размещения играет ключевую роль в привлечении туристов. Удобное и разнообразное проживание - это один из главных факторов, влияющих на выбор туриста в пользу конкретного направления. Чем больше разнообразных средств размещения предлагается в регионе, тем больше туристов смогут найти оптимальный вариант для себя, что способствует увеличению потока посетителей.

Как это повлияет на туристическую отрасль региона

Власти рассчитывают, что увеличение числа средств размещения в Кабардино-Балкарии приведет к росту туристической отрасли в целом. Больше гостей - это больше доходов для местных предпринимателей, развитие смежных отраслей экономики, создание новых рабочих мест и улучшение благосостояния жителей региона. Кроме того, улучшение инфраструктуры размещения способствует повышению качества обслуживания и комфорта для посетителей.