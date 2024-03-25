Кабардино-Балкария ждет 2,5 млн туристов в регион

Туристический поток в КБР к 2030 году должен увеличиться до 2,5 млн гостей. Для этого региона создаст новые гостиницы, турбазы и турмаршруты.

Власти КБР намерены нарастить поток туристов в регион до 2,5 млн в год. Эти показатели планируется достичь до 2030 года. Такие данные озвучил глава Минтуризма республики Мурат Шогенцуков в ходе стратегической сессии правительства.

Отмечается, что за предыдущий год регион посетили 1,5 млн путешественников.

"Турпоток в Кабардино-Балкарии к 2030 году планируется довести до 2,5 миллиона человек, при этом паритет между экскурсантами и туристами будет равным. Рост по количеству мест размещения (санатории, гостиницы, турбазы и так далее) планируется на 41,9%, места размещения в них вырастут на 52%. Объем оказанных услуг в сфере туризма должен вырасти почти в 3,5 раза — с 13,9 миллиарда рублей сегодняшних до 48 миллиардов рублей в 2030 году"

- Мурат Шогенцуков

По данным министра, чтобы достичь этих показателей, власти намерены реализовать проекты по возведению новых объектов размещения. В регионе будут строиться новые отели, турбазы и создаваться турмаршруты.

Особое внимание будет уделяться благоустройству горных районов и реконструкции здравниц в Нальчике.

Также власти намерены обучать в регионе кадры для туротрасли.

Также премьер республики Алий Мусуков подчеркнул, что для регионального бюджета туристическая сфера является важной частью.

"До 2025 года мы достигнем 5%, в целом по Российской Федерации этой цифры планируется достичь к 2030 году, такие цели ставит и президент страны. Вместе с тем у нас туристско-рекреационный комплекс занимает более весомую часть экономики, и мы ставим эту задачу на 2025 год, а к 2030 году вклад отрасли в ВРП достигнет 8%"

- Алий Мусуков