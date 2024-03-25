Кабардино-Балкария активно застраивает свои курорты

Курорты Кабардино-Балкарии интенсивно застраиваются: только в нынешнем 2024 году в них заработают свыше 550 новых средств размещения для отдыхающих, на это выделено 366 млн рублей, сообщил глава Минтуризма республики.

Здравницы и курорты Кабардино-Балкарии (КБР) активно развиваются – основной упор сделан на строительстве новых мест размещения для туристов, которые возводятся по проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил сегодня министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков.

"В 2024 году республика получила 366 млн рублей, к концу года мы должны создать 559 дополнительных номеров. Сейчас эта программа исполняется, рисков серьезных мы не видим. В период с 2022 по 2024 годы общий объем субсидий из федерального бюджета составит 1 млрд 68 млн рублей, общее количество проектов, которые мы исполняем, - 109. По объемам финансирования республика находится в топ-15 по России"

- Мурат Шогенцуков

Не остаются в стороне и местные власти - для поддержки туротрасли они выделяют деньги и из регионального бюджета, свежая субсидия в 44 млн рублей, полученная уже в нынешнем 2024 году, пойдет на развитие событийного туризма и всей инфраструктуры отрасли, - отметил глава Минтуризма КБР, передает ТАСС.

На средства нацпроекта здесь уже обустроены пляжи, круглогодичные бассейны, детские и спортивные комплексы, возведены кемпинги и автокемпинги – это дало прирост туристов в 26,3% - до более 1,5 млн человек. Что касается средств размещения, то их количество за минувший год выросло на 58,5% - сейчас здесь одновременно могут отдыхать 17,1 тыс туристов, добавил министр.