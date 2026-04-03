Оман и Иран обсудили ситуацию с Ормузским проливом

Представители МИД Ирана и Омана обсудили ситуацию с судоходством в Ормузском проливе и варианты беспрепятственного прохода судов.
Встреча, посвященная Ормузу, состоялась накануне между представителями внешнеполитических ведомств Омана и Ирана, информирует министерство иностранных дел Омана.
"Состоялось заседание на уровне представителей министерств иностранных дел двух стран, его посетили специалисты с обеих сторон. Состоялось обсуждение возможных вариантов беспрепятственного прохода в Ормузском проливе в тех условиях, которые сложились в регионе"
– МИД Омана
На встрече стороны выдвинули предложения, которые предстоит изучить, добавили в министерстве.
Блокировка Ормуза на фоне иранского конфликта уже привела к энергетическому кризису и нестабильности на мировых рынках.