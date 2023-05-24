РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Нут и горох из Ставрополья можно попробовать в Пакистане

Нут и горох из Ставрополья можно попробовать в Пакистане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Перовую партию гороха и нута отправили ставропольские аграрии в Пакистан. Товар прошел строгий контроль качества.

Ставропольские аграрии отправили в Пакистан более тысячи тонн нута и несколько сотен тонн гороха. Об этом проинформировали в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

«Отгрузки проходили в нескольких округах края. Так, партии продовольственного нута в объеме 1 100 тонн были отгружены из Петровского и Благодарненского округов, а партии сушеного гороха объемом 220 тонн – из Петровского округа» – пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что это первая партия нута и гороха из Ставрополья в Пакистан. Кроме того, в релизе Россельхознадзора подчеркнуто, что товар прошел строгий контроль качества.

В Ставрополе запустили первое в России производство лактулозы 

В Ставрополе запустили первое в России производство лактулозы 

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
495 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version