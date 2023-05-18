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В Ставрополе запустили первое в России производство лактулозы 

В Ставрополе запустили первое в России производство лактулозы 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В рамках реализации кампании по импортозамещению в Ставрополе запускается производство лактулозы. Это вещество необходимо для создания функциональных молочных ингредиентов для медицины, детского питания и ветеринарии.

В Ставрополе на местном молочном комбинате было запущено первое в России производство лактулозы. Об этом сообщил  заместитель гендиректора АО «Молочный комбинат «Ставропольский» Геннадий Тищенко. 

«На молочном комбинате создано производство лактулозы, завершается наладка оборудования. В России это первое промышленное производство лактулозы, это очень серьезный шаг в импортозамещении»

– Геннадий Тищенко

По его словам, разработка производства велась сотрудниками комбината совместно с учеными Северо-Кавказского федерального университета. 

Также стало известно, что разработка технологии получения лактулозы велась при Центре пилотных испытаний молока и молочных продуктов.

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