В транспорте Ставрополья можно будет расплатиться картой "Мир"

Опубликовано: 12:33, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в общественном транспорте Ставрополья заработает безналичная оплата проезда, транспортные терминалы будут принимать карты российской платежной системы "Мир".

На Ставрополье повсеместно введут безналичную оплату проезда на общественном транспорте – соглашение об этом власти края заключили с оператором национальной платежной системы "Мир", написал в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Оплачивать проезд в крае можно будет картой. В Пятигорске на трамваях такой опыт уже внедрен, теперь будем распространять его на край",

- написал Владимиров.

Также в планах руководства региона – создание единого проездного, карты "Ставрополье". Она будет действовать не только в автобусах и троллейбусах, но и в пригородных электричках, а также в маршрутных такси, добавил Владимиров.