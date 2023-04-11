Села Ставрополья получат 70 автобусов

Опубликовано: 20:48, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году на Ставрополье закупят для сел семь десятков автобусов. Также в планах приобрести за 60 млн рублей трамвай для Пятигорска.

Руководство Ставропольского края намерено приобрести для сел 70 автобусов. Об этом сказано в сообщении, размещенном на портале органов государственной власти региона.

В Минтранс РФ уже поступила заявка на участие в инвестпроекте по закупке автобусов с помощью инфраструктурных казначеских кредитов.

В нынешнем году власти Ставрополья также собираются приобрести и передать Пятигорску трамвай за 60 млн рублей. Помимо этого, на следующий год запланирована покупка 45 троллейбусов для краевой столицы. На это будут направлены 1,5 млрд рублей.

Напомним, ранее президент РФ подписал закон, дающий возможность регионам получать специальные казначейские кредиты на различные инфраструктурные проекты.