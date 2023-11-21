Вестник Кавказа

Новый год в Абхазии - места в отелях еще есть

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Номера в популярных отелях Абхазии на Новый год заканчиваются, однако у россиян еще остается возможность провести новогодние каникулы в приморской республике.

Этой зимой россияне активнее выбирают Абхазию для того, чтобы встретить Новый год и провести новогодние каникулы. Большинство отправится в Гагру, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Согласно информации от туроператоров, в списке самых популярных отелей:

  • "Самшитовая роща",
  • "Нарт парк спа отель",
  • "Алекс резорт Спа",
  • "Гранд отель Абхазия".

Россияне выбирают комфортабельные места размещения, часто со спа и бассейнами. В настоящее время в таких отелях уже сложно найти номер на новогоднюю ночь, однако со 2 января места появляются.

Абхазия выигрывает у соседнего Сочи по ценам, но в республике значительно меньше предложений. В среднем в Абхазии туристы проводят в каникулы 8 ночей.

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