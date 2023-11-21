Новый год в Абхазии - места в отелях еще есть

Номера в популярных отелях Абхазии на Новый год заканчиваются, однако у россиян еще остается возможность провести новогодние каникулы в приморской республике.

Этой зимой россияне активнее выбирают Абхазию для того, чтобы встретить Новый год и провести новогодние каникулы. Большинство отправится в Гагру, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Согласно информации от туроператоров, в списке самых популярных отелей:

"Самшитовая роща",

"Нарт парк спа отель",

"Алекс резорт Спа",

"Гранд отель Абхазия".

Россияне выбирают комфортабельные места размещения, часто со спа и бассейнами. В настоящее время в таких отелях уже сложно найти номер на новогоднюю ночь, однако со 2 января места появляются.

Абхазия выигрывает у соседнего Сочи по ценам, но в республике значительно меньше предложений. В среднем в Абхазии туристы проводят в каникулы 8 ночей.