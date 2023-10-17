Спрос на туры в Абхазию на Новый год вырос в три раза

В новогодние каникулы россияне планируют отправиться на Кубань, в Кавминводы, Абхазию и Беларусь. Сильнее всего с прошлого года спрос вырос на отдых в Абхазии.

Отдохнуть в новогодние праздники многие россияне хотят у Черного моря - в топе спроса Краснодарский край и Абхазия.

Согласно данным национального туроператора Алеан, главными новогодними направления стали:

Краснодарский край - 35%,

Кавминводы - 11%,

Москва и Московская область - 7%,

Беларусь - 7%,

Абхазия - 6%.

В настоящее время четверть всех проданных туров на Новый год приходится на Сочи - это самая популярная локация не только для летнего, но и для зимнего отдыха россиян.

Спрос вырос на курорты Краснодарского края на 70%, на отдых в Абхазии - в три раза. В Абхазии с прошлого года появились новые отели, при этом отдых в республике будет на 20% дешевле, чем в соседнем Сочи.

Также втрое увеличился спрос на отдых на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.

В два раза чаще россияне выбирают туры в Беларусь, многие санатории уже имеют 100% бронирований на каникулы.

В Москву этой зимой туристов манит не только кремлевская елка и усадьба Деда Мороза, но и выставка-форум "Россия", открытая на ВДНХ.