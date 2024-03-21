Новые ФОКи скоро откроются в Краснодаре

Молодых спортсменов будут готовить в двух новых ФОКах в Краснодаре. Один предназначен для игровых видов спорта, другой – для прыжков на батуте. Названы и примерные даты открытия.

Два новых физкультурно-оздоровительных комплекса вот-вот откроются в Краснодаре, их запуск анонсировали в администрации города.

Здания спортивных центров были построены на улицах Сормовской (Комсомольский микрорайон) и имени Фадеева (Пашковский микрорайон). Они уже введены в эксплуатацию – это произошло в декабре.

Сейчас идет работа надо оформлением необходимой документации. Предполагается, что оба ФОКа поступят на баланс департаментов образования и по физической культуре во втором квартале текущего года.

Центр на Сормовской откроется на территории школы. В нем будет действовать площадка для разных игровых видов спорта. Здесь смогут встречаться юные баскетболисты, волейболисты, гандболисты, будут проводиться футбольные схватки. Зрители смогут наблюдать со специальной трибуны.

На улице Фадеева же будет открыт Батутный центр. Он предназначен для детей из школы олимпийского резерва.

Напомним, в общей сложности в Краснодаре развиты свыше восьми десятков видов спорта.