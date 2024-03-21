В Адлере откроется новый сквер

В сочинском районе Адлер в скором времени откроется новое общественное пространство – им станет сквер "Памяти и согласия", который обустраивается по просьбе местных жителей: здесь установят удобную парковую мебель, детскую площадку и тренажеры.

В сочинском Адлере достраивают новый сквер, который будет носить название "Памяти и согласия", сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Сквер обустраивают по просьбе местных жителей, работы уже на финальной стадии – в новом общественном пространстве уже установлена парковая мебель, площадка для детей и спортивные тренажеры для взрослых, остались завершающие штрихи – парковые скульптуры и озеленение, передает "АиФ-Юг".

Название нового пространства выбрано неслучайно: его рекомендовали члены топонимической комиссии, они же предложили вести его хронику в Музее истории города Сочи.