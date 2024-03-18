Сочи обеспечит себя субтропическими растениями

Сочинские власти намерены реализовать проект, по которому будет возведен питомник цветов и растений субтропического климата. С помощью него курорт обеспечит себя зелеными насаждениями и сократит затраты на них.

Власти Сочи планируют создать питомник, где будут выращиваться субтропические растения. Информацию об этом опубликовала пресс-служба администрации курорта.

Отмечается, что комплекс будет построен на территории полигона в Адлерском районе.

Предполагается, что работники питомника будут следить за состоянием пальм и их обработкой в городских парках и заповедных зонах.

Первые растения планируется высадить уже этим летом.

Замглавы курорта Светлана Калинина рассказала, что, таким образом, город планирует полностью перейти на собственный посадочный материал и сэкономить бюджетные средства.

"Реализуем множество мероприятий, направленных на укрепление "зеленого каркаса" и приумножение природного богатства курорта. Сочи отличается климатическими условиями, благодаря которым можно высаживать растения практически круглый год. Наша задача — создать все условия для того, чтобы полностью перейти на собственный посадочный материал для озеленения, что позволит городу экономить бюджетные средства, а предприятию стать самоокупаемым"

– Светлана Калинина