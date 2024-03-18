Сочи обеспечит себя субтропическими растениями

Власти Сочи планируют создать питомник, где будут выращиваться субтропические растения. Информацию об этом опубликовала пресс-служба администрации курорта.
Отмечается, что комплекс будет построен на территории полигона в Адлерском районе.
Предполагается, что работники питомника будут следить за состоянием пальм и их обработкой в городских парках и заповедных зонах.
Первые растения планируется высадить уже этим летом.
Замглавы курорта Светлана Калинина рассказала, что, таким образом, город планирует полностью перейти на собственный посадочный материал и сэкономить бюджетные средства.
"Реализуем множество мероприятий, направленных на укрепление "зеленого каркаса" и приумножение природного богатства курорта. Сочи отличается климатическими условиями, благодаря которым можно высаживать растения практически круглый год. Наша задача — создать все условия для того, чтобы полностью перейти на собственный посадочный материал для озеленения, что позволит городу экономить бюджетные средства, а предприятию стать самоокупаемым"
– Светлана Калинина