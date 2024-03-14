В Сочи начнут выращивать авокадо в промышленных масштабах

Сочинский бренд косметики намерен создать крупный агробиотехнопарк, где будут налажено промышленное производство авокадо и других экзотических культур.

Владельцы компании "Краснополянская косметика" планируют реализовать проект масштабного парка на территории Сочи, в котором будут произрастать экзотические культуры, в том числе в крупном объеме производиться авокадо. Впервые такая информация была опубликована в telegram-канале замглавы курорта Светланы Калининой.

Совладелец компании Дмитрий Серов рассказал, что, таким образом, предприятие планирует получать дорогостоящие ингредиенты для производства косметики.

"Есть идея выращивать авокадо в промышленных объемах. Наша цель — заниматься не просто растениеводством, а высокотехнологичной переработкой растений и получением экстрактов, которые стоят достаточно дорого"

– Дмитрий Серов

В процессе лабораторной работы компания получила редкий косметический ингредиент "бакучиол", который производится только в азиатских странах и используется в производстве косметики. Для этого предприятие планирует нарастить производство необходимого ингредиента.

По словам Серова, организация планирует вложить в создание производства порядка 300 млн рублей.

В этом году руководство компании намерено вложить порядка 100 млн рублей на закупку необходимого оборудования.