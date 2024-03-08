Сочи и Новороссийск в этом году свяжет морское такси

В этом году планируется запуск морского такси, которое будет курсировать между Сочи и Новороссийском. Инвестировать в проект планируется порядка 1,2 млрд рублей.

Власти Краснодарского края планируют в нынешнем году запустить новый морской маршрут. Между Сочи и Новороссийском будут ходить два катамарана вместительностью до 340 человек.

На запуск морского такси планируется выделить 1,2 млрд рублей. Информацию об этом озвучил глава Фонда развития Кубани Илья Шакалов.

"Фонд развития Краснодарского края и кубанские предприятия рассматривают возможности для организации морской пассажирской линии между Новороссийском и Сочи. Предварительная проектная документация готова, объем инвестиций в данный проект оценивается в 1,2 млрд рублей"

- Илья Шакалов

Он отметил, что сейчас идет поиск компании, которая станет инвестором этого проекта. После одобрения властей края, такси начнут курсировать между городами.

Предполагается, что проехать на таком катамаране можно будет с февраля по ноябрь.

Глава фонда также рассказал, что таким образом удастся снизить загруженность трассы, которая проходит по побережью и сможет сделать поездку дешевле в два раза.

"Развитие пассажирского водного сообщения очень перспективно для Краснодарского края. За день такое судно может сделать два рейса. Время в пути займет около 4 часов, пассажирам будет предложено питание на борту. Кроме того, в перспективе по данному морскому маршруту туристы смогут добраться до Абхазии и Грузии"

– Илья Шакалов