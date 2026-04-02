Никол Пашинян стал новым кандидатом в премьер-министры Армении

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" сегодня назвала своего кандидата на пост премьер-министра Армении – им стал действующий премьер-министр страны Никол Пашинян.

Во время внеочередного съезда, созванного сегодня, члены партии единогласно проголосовали за Пашиняна, встретив такое решение бурными аплодисментами, передает NEWS.am.

Напомним, ранее мы писали о том, что 1 апреля Никол Пашинян совершил рабочий визит в Россию, назвав его "очень успешным". Как отметил армянский премьер, по итогам визита удалось прийти к конкретным договоренностям по всем направлениям российско-армянской повестки, от культуры и до военно-технического сотрудничества.