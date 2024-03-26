Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в мэрии Кисловодска

В Кисловодске завершился поиск взрывных устройств в городской мэрии и больнице. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Утром 1 апреля в Кисловодске поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в двух зданиях – городской администрации и больнице. Об этом рассказал глава курорта Евгений Моисеев.

Он отметил, что для поиска взрывных устройств на объекты выехали сотрудники оперативных служб. Здания также проверяли кинологи с собаками.

"Проверки зданий администрации и курортной больницы оперативными службами завершены, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено"

– глава города

Кроме того, он сообщил, что на время проверки граждан из зданий эвакуировали.