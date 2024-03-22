Вестник Кавказа

Упавшего в канал быка вытащили на берег в Дагестане

Бычок
© Фото: Telegram Канала Октябрьской революции “Дагмелиоводхоз“
Спасатели и жители республики помогли выбраться упавшему в воду бычку. Случай произошел в Кизилюртовском районе.

В Дагестане в канал имени Октябрьской революции рухнул бычок. Об этом сказано в сообщении, опубликованном Telegram-канале КОРа.

Случай произошел в Кизилюртовском районе республики в четверг.

У животного никак не получалось выбраться на берег, поэтому ему на помощь пришли спасатели  и местные жители.

"В Султан-Янгиюрте бычок угодил в канал и не смог самостоятельно выбраться. На помощь пришли работники филиала Дагмелиоводхоза и местные жители. Спасательная операция прошла успешно"

– сказано в сообщении

Для того, чтобы достать бычка из воды, понадобился кран. В результате инцидента животное не пострадало.

 

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