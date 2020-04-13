Вендинговая кормушка для белок привлечет туристов в Железноводск

Новую точку притяжения для туристов, особенно тех, кто любит животных, создают в Железноводске. Она появится в Курортном парке и принесет пользу как зверькам, так и людям.

Вендинговую кормушку для белок впервые создадут в Курортном парке в Железноводске, рассказали в администрации города.

Ее устанавливают в рамках проекта, который имеет говорящее название – "Беличья тропа". Его задача – поддержка популяции белок.

Суть новинки заключается в том, что все желающие смогут в вендинговом автомате купить специальный корм для белок. Заработанные деньги пойдут на помощь зверям и птицам, спасенным из сложных ситуаций.

Одновременно с появлением кормушки в парк выпустят беличьи семьи.

Глава города напомнил, что Курортный парк всегда отличался именно обилием белок. Здесь даже стояли предупреждающие о зверьках знаки. Белочки упоминались как его главные жители и во время экскурсий.

"С предложением к нам обратились волонтеры, которые всерьез готовы помочь железноводским белкам. Для наших курортников это станет новой частью отдыха и точкой притяжения"

– Евгений Бакулин