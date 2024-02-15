Неизвестное вещество едва не погубило четверых кубанских подростков

В Краснодаре четверых подростков обнаружили без сознания возле парадной. Они отравились неизвестным веществом. Всех госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.

Четверо подростков были обнаружены без сознания возле одной из краснодарских парадных, они отравились неизвестным веществом, сообщил пресс-секретарь УМВД России по краевому центру Артем Коноваленко.

Трое несовершеннолетних мальчиков и 18-летняя девушка были найдены в бессознательном состоянии 21 февраля в 17:30 на улице 70-летия Октября. Их госпитализировали с диагнозом отравление неизвестным веществом.

Отмечается, что в настоящее время жизням подростков ничего не угрожает. После всех разбирательств полиция примет решение.

Стоит добавить, что двое мальчиков 16 и 17 лет состоят на учете в местной полиции.