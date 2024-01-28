Краснодарский край стал лидером России по смертельным ДТП

Больше всего человек погибло за год в авариях на Кубани. Жертвами ДТП в южном регионе стали почти 800 человек. Аварий зарегистрировано 6,15 тыс.

Назван самый опасный по автомобильным авариям регион России - им оказался Краснодарский край. По количеству аварий он занимает второе место по стране, по количеству смертей в ДТП - первое.

За год в России произошло 132,4 тыс автоаварии, из них в Москве - 8,10 тыс, на Кубани - 6,15 тыс.

Российские ДТП унесли в 2023 году 14,5 тыс жизней. Погибло в авариях в Краснодарском крае 793 человека за год, что превышает показатели Москвы, где жертвами ДТП стали 664 человека, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции РФ.