Крупное ДТП на Кубани: погибли по меньшей мере 5 человек

В результате ночной аварии на трассе на Кубани погибли 5 человек. Еще 9 человек получили различные травмы.

В ночь с 27 на 28 января в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, перевозивщего из Москвы в Нальчик 15 человек. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Жертвами аварии, случившейся на 15-м километре трассы P-217 "Кавказ" примерно в 03:00, стали водители транспортных средств, два пассажира автобуса и пассажир грузовика.

Еще 9 человек получили травмы, среди них двое несовершеннолетних. Почти всех их отвезли больницу. У ряда пострадавших диагностировали закрытые черепно-мозговые и сочетанные травмы, переломы.

Согласно предварительной информации, виновником аварии является водитель, уснувший за рулем автобуса. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где въехал в грузовик марки Hyundai.

По факту аварии заведено уголовное дело.