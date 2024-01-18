Пожар оставил без крова многодетную кубанскую семью

Минувшей ночью в доме многодетной семьи в кубанской станице Елизаветинской вспыхнул пожар – никто не пострадал, однако родители и их 12 детей остались без крыши над головой.

Пожар, вспыхнувший в частном доме в Краснодарском крае минувшей ночью, оставил без жилья многодетную семью, сообщают городские паблики.

Пожар вспыхнул в доме семьи в станице Елизаветинской – жилище, в котором вместе с родителями проживали 12 детей, сгорело буквально в течение нескольких минут, передает "АиФ-Юг".

К счастью, обошлось без пострадавших, однако вопрос, где теперь будут жить 14 человек, 12 из которых – дети, пока остается открытым.