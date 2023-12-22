Вестник Кавказа

Два человека погибли при взрыве газа в Дагестане

Два человека погибли при взрыве газа в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До двух выросло число жертв взрыва газа в одном из домов Махачкалы. По факту проводится следствие.

В результате газового хлопка, произошедшего в одни из домов дагестанской столицы скончались двое, трое госпитализированы.

«СУ СК России по Республике Дагестан по факту хлопка газовоздушной смеси в доме, в результате которого двое несовершеннолетних погибли и трое человек получили ожоговые травмы, возбуждено уголовное дело»

– пресс-служба СК РФ.

Согласно предварительной версии, трагедия произошла в результате того, что после проведения самостоятельного демонтажа газового узла, произошла утечка газа.

Следствие продолжается: правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к взрыву.

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