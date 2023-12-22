Два человека погибли при взрыве газа в Дагестане

До двух выросло число жертв взрыва газа в одном из домов Махачкалы. По факту проводится следствие.
В результате газового хлопка, произошедшего в одни из домов дагестанской столицы скончались двое, трое госпитализированы.
«СУ СК России по Республике Дагестан по факту хлопка газовоздушной смеси в доме, в результате которого двое несовершеннолетних погибли и трое человек получили ожоговые травмы, возбуждено уголовное дело»
– пресс-служба СК РФ.
Согласно предварительной версии, трагедия произошла в результате того, что после проведения самостоятельного демонтажа газового узла, произошла утечка газа.
Следствие продолжается: правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к взрыву.
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