Назван самый изменчивый месяц для Ставрополья

По данным синоптиков, наиболее изменчивая погода в регионе устанавливается в марте. В первый месяц весны часто снег сменяется солнцем и плюсовыми температурами.

Ставропольские синоптики назвали самый изменчивый месяц в году для региона. Им оказался март.

Март – переходный месяц между зимой и весной. Именно поэтому погода в марте может быть крайне переменчивой. В этот период наблюдается смена холодов и потеплений, что делает прогнозирование погоды сложным.

«Если утром могут быть заморозки, какие-то осадки даже в виде снега, то днем может резко выйти солнце, и температура воздуха резко повысится»

– заместитель начальника Гидрометцентра на Ставрополье, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова

Метеорологические особенности марта

В марте часто происходят резкие изменения давления, что влияет на погодные условия. Ветер переменчив, облачность меняется, иногда за короткий промежуток времени можно увидеть и солнце, и дождь, и снег.

Влияние природных факторов

Также на изменчивость погоды в марте влияют природные факторы, такие как таяние снега и изменение циркуляции атмосферы. Эти процессы могут привести к резким колебаниям температуры и осадков.

Таким образом, март действительно заслуживает репутации самого изменчивого месяца в Гидрометцентре Ставрополья. Его погода способна меняться в течение дня, создавая непредсказуемые условия как для жителей, так и для метеорологов.

В беседе с «Комсомольской правдой» синоптик отметила, что в пятницу, 23 марта, погода может напоминать как весну, атак и осень: столбики термометров будут подниматься до девяти градусов, также не исключены осадки и небольшой ветер.