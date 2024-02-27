Женщина ходила с веткой в голове на Ставрополье

Жительница Ставрополья решила обратиться за медицинской помощью только после того, как внезапно упала в обморок. В течение нескольких недель она ходила с инородным телом в голове.

В Ставропольском крае извлекли из черепа женщины 8-сантиметровую ветку. Об этом сказано в Telegram-канале регионального Минздрава.

Инородное тело проникло в череп 45-летней местной жительницы через глазницу, попутно разорвав зрительный нерв.

"Она сообщила врачам, что болеть глаз начал после потери сознания в саду. Хотя женщина перестала видеть правым глазом, за медицинской помощью обратилась только спустя пару недель, когда из нижнего века начал сочиться гной"

– Минздрав региона

Операция проведена успешно, однако восстановить зрение врачи не смогли. В настоящее время женщина чувствует себя лучше и идет на поправку.