На Ставрополье рухнул самолет Ту-22М3

Самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) упал на территории Ставрополья. Летчикам удалось чудом покинуть падающий самолет. Согласно предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, которая привела к аварийной посадке.
«Самолет Ту-22М3 ВКС РФ упал на территории Ставрополья. Летчикам удалось оперативно покинуть падающий самолет. Согласно предварительным данным самолет упал из-за неисправности»
– Минобороны РФ
Причины аварии самолета Ту-22М3
По информации, полученной от официальных источников, стало известно, что самолет Ту-22М3 испытывал серьезные проблемы с двигателем во время полета. Это привело к необходимости экстренной посадки. Летчики проявили высокий профессионализм и мастерство, сумевшие эвакуироваться из самолета в критической ситуации.