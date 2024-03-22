На Ставрополье посоревнуются изготовители имплантов

На Ставрополье стартовал чемпионат по профессиональному мастерству. В списке специальностей несколько новых позиций. В частности, это изготовители имплантов и мастера по завариванию кофе и чая.

В этом году в Ставропольском крае открылись девять новых площадок, где проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Это отличная возможность для специалистов продемонстрировать свои навыки и умения в различных областях. Среди новых компетенций, которые добавились в программу чемпионата, можно выделить изготовление индивидуальных имплантов и мастерство приготовления кофе и чая.

«В этом году открылись девять новых площадок регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству „Профессионалы“. В 2023 году их всего было 10. К ним добавились направления по компетенциям: изготовление индивидуальных имплантов, интернет-маркетинг, автоматизация бизнес-процессов организаций, охрана окружающей среды, реверсивный инжиниринг, технологии физического развития, машинист компрессорных установок, мастерство приготовления кофе и чая и цифровые возможности для бизнеса»

– министр образования региона Мария Смагина

Изготовление индивидуальных имплантов

Одной из новых компетенций чемпионата стало изготовление индивидуальных имплантов. Это ответственная и трудоемкая работа, требующая высокой точности и внимательности к деталям. Участники соревнований должны продемонстрировать не только мастерство в области стоматологии, но и умение работать с современным оборудованием и материалами.

Искусство приготовления кофе и чая: гастрономическое творчество

Еще одной интересной компетенцией стало мастерство приготовления кофе и чая. Это не просто процесс заваривания напитков, а настоящее искусство, требующее знания сортов, способов обжарки и правильного приготовления. Участники чемпионата смогут продемонстрировать свои навыки не только в приготовлении напитков, но и в оформлении и сервировке.

Напомним, что соревнования продлятся до 29 марта.