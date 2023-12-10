На Ставрополье начнут готовить больше рабочих

В Минобразования Ставрополья сообщили об увеличении числа бюджетных мест по рабочим специальностям. Отмечается, что это связано с необходимостью поддержки ключевых отраслей экономики региона.

В этом году в училищах и техникумах Ставрополья планируется увеличить количество бюджетных мест на 6%, достигнув отметки в 10,7 тысячи. Это решение касается не только увеличения числа мест, но и сфер, в которых будут обучаться будущие специалисты. Речь идет о направлениях, которые остаются востребованными на рынке труда и включают в себя сельское хозяйство, строительство, легкую промышленность, химическую отрасль, информационные технологии и машиностроение.

Увеличение числа бюджетных мест по данным специальностям связано с необходимостью поддержки ключевых отраслей экономики региона. Сельское хозяйство, строительство, легкая промышленность, химическая отрасль, IT и машиностроение - это основа развития многих предприятий и компаний в Ставрополье. Подготовка специалистов в данных областях позволит заполнить вакансии, обеспечить бизнес необходимыми квалифицированными кадрами и способствовать экономическому росту.

«В целях повышения доступности среднего профессионального образования, а также на основе анализа кадровой потребности в регионе, увеличены контрольные цифры приема за счет средств бюджета Ставропольского края с 10 098 в 2023 году до 10 704 мест в 2024 году по востребованным в регионе направлениям подготовки»

– глава Минобразования региона

В релизе также отметается, что рынок труда по-прежнему нуждается в специалистах, обладающих знаниями и навыками в указанных сферах. Поэтому увеличение количества бюджетных мест позволит молодым людям получить качественное образование и стать востребованными специалистами на рынке труда. Это даст возможность не только лучше реализовать себя профессионально, но и способствует развитию экономики региона в целом.