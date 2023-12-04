На Ставрополье арестован обвиняемый в хищении почти 4 млрд рублей у банка

Житель Ставрополье похитил у банка почти 4 млн рублей. Суд постановил арестовать его до февраля следующего года.

В Ставрополе заключен под стражу местный житель, подозреваемый в хищении почти 4 млрд рублей у банка. Такое решение принял Промышленный районный суд.

"Исследовав представленные следователем материалы, выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 февраля 2024 года"

– пресс-служба

Суд полагает, что обвиняемый вместе с другими членами преступной группы, сформированной 6 лет назад, занимался тем, что организовывал оформление кредитных договоров между банком и юрлицами. В общей сложности были заключены договоры на сумму 3,8 млрд рублей. В итоге все средства он присвоил себе.