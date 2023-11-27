На Ставрополье будут судить экс-главу ГИБДД региона

Бывший глава ГИБДД Ставрополья пойдет под суд. Ранее в его доме правоохранители обнаружили позолоченный унитаз.

В Ставропольском крае передано в суд дело в отношении бывшего начальника регионального ГИБДД, прославившегося тем, что в его особняке был установлен золотой унитаз. Об этом рассказал в Генпрокуратуре РФ.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова"

– пресс-служба ведомства

Следствие полагает, что в 2012 году экс-начальник ГИБДД создал преступное сообщество, которое занималось вымогательством денег большегрузов за то, чтобы те могли беспрепятственно проехать по региону, без привлечения к административной ответственности.

Водители грузовиков были вынуждены покупать у банды "пропуски". За время своей деятельности сообщество заработало 21 млн рублей.

Сафонов и часть его подчиненных задержали летом 2021 года. В домах подозреваемых провели обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом. В частности, в его ванной был обнаружен позолоченный унитаз.

Рассмотрением уголовных дел в отношении трех членов банды занимается суд в Черкесске. Деяния других участников схемы продолжают расследовать правоохранители.