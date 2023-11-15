Экс-сотрудник УМВД Ставрополья подозревается в превышении полномочий

В Ставропольском крае подозревают в превышении полномочий бывшего сотрудника регионального управления МВД России, работавшего в отделе по контролю за оборотом наркотиков. Об этом информирует СУ СКР по краю.
"В апреле 2023 года оперуполномоченный без наличия достаточных оснований и полученных незаконным способом сведений в отношении мужчины провел осмотр местности, где мужчиной якобы распространены закладки и изъял свертки с наркотическим веществом"
– пресс-служба
На основании этих данных в отношении мужчины было заведено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.
Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов начали проводить расследование в отношении полицейского. Осматривая его машину, они обнаружили в ней пакет, в котором находилось порошкообразное вещество. Подозреваемый уничтожил его, помешав тем самым расследованию.
Уголовное дело в отношении экс-правоохранителя расследуется сразу по двум статьям.