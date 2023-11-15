Экс-сотрудник УМВД Ставрополья подозревается в превышении полномочий

На Ставрополье расследуют уголовное дело в отношении экс-сотрудника регионального МВД. Он превысил должностные полномочия и помешал ходу расследования.

В Ставропольском крае подозревают в превышении полномочий бывшего сотрудника регионального управления МВД России, работавшего в отделе по контролю за оборотом наркотиков. Об этом информирует СУ СКР по краю.

"В апреле 2023 года оперуполномоченный без наличия достаточных оснований и полученных незаконным способом сведений в отношении мужчины провел осмотр местности, где мужчиной якобы распространены закладки и изъял свертки с наркотическим веществом"

– пресс-служба

На основании этих данных в отношении мужчины было заведено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов начали проводить расследование в отношении полицейского. Осматривая его машину, они обнаружили в ней пакет, в котором находилось порошкообразное вещество. Подозреваемый уничтожил его, помешав тем самым расследованию.

Уголовное дело в отношении экс-правоохранителя расследуется сразу по двум статьям.