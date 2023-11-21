Московский регион начинает промерзать

Сегодня в столичном регионе почувствуется приближающееся дыхание холода – температура днем не превысит 6-8 градусов мороза, при этом целый день будет идти снег.

Москву и Подмосковье сегодня ждут небольшой снег, который будет идти целый день, и мороз до 11 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 10 до минус 8 градусов, по области от 11 до 6 градусов мороза. Ветер юго-западный, 3–8 м/c"

- Гидрометцентр

Атмосферное давление будет повышенным и составит 752 мм ртутного столба, однако температура продолжит падать, а к пятнице ночные морозы будут доходить до 20 градусов, потеплеет лишь в начале следующей недели.