Международная выставка современного искусства открылась в Казахстане

В Астане начала работу международная выставка современного искусства, частью которой стали работы российских художников.

В столице Казахстана была открыта международная выставка современного искусства Astana Art Fair, которая продлится с 24 по 26 октября 2025 года. Экспозиция располагается в конгресс-центре, сообщили организаторы на официальном сайте выставки.

"Astana Art Fair — это новая точка на карте современного искусства. Выставка в Астане объединит художников и галереи из разных стран, превращая город в центр международного диалога"

– официальный сайт выставки

Выставка объединила в себе работы множества молодых авторов, не только из Казахстана, но и других стран – Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, ОАЭ. Также в экспозиции есть работы и российских художников – ES Gallery (Казань), Высота иSistema Gallery (Москва).

Выставка представляет не только картины, но и предметы декоративно-прикладного искусства, скульптуру и работы в других жанрах. В частности, ES Gallery предоставили панно в технике татарской кожаной мозаики, а Высота иSistema Gallery – картины, посвященные красоте женских образов.

Как заявляют организаторы выставки, мероприятие призвано обратить внимание на новые лица в искусстве и поддержать молодых авторов. Кроме того, они всячески подчеркивают, что выступают за доступность и "понятность" современного искусства для зрителя.

Новая выставка ставит своей целью объединять современных авторов со всего мира для культурного обмена и сотрудничества в гуманитарной сфере.