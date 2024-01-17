Мебельный цех за два часа сгорел в Астане

Крупный пожар произошел сегодня поздно вечером в столице Казахстана. Его тушили почти сто пожарных и около 20 пожарных машин.

Масштабный пожар случился сегодня неподалеку от железнодорожного вокзала в Астане, сообщили в столичном ДЧС.

Огнеборцы, получив сигнал о возгорании, отправились на место событий в 21:26 (18:26 мск).

"По прибытии установлено, что горят заготовки мебели, пластиковые и резинотехнические изделия в производственном цеху по изготовлению мебели на площади 1,2 тыс кв м"

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Пожарным удалось не позволить огню перекинуться на соседние здания. За час с лишним они локализовали пожар. Полностью он был потушен в 23:19 (20:19 мск).

Во время возгорания никто не пострадал.

С огнем боролись 93 пожарных и 18 единиц техники, при участии специалистов из Центра медицины катастроф.