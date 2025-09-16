Машук будут патрулировать для предотвращения поджогов

Власти Пятигорска усилят контроль за горой Машук для предотвращения случаев поджога. Глава города заявил об учреждении скрытых патрулей.

Гору Машук в Пятигорске начнут патрулировать для предотвращения поджогов летом следующего года. Как отметили власти, патрули будут скрытыми. Участвовать в надзоре будут добровольцы.

"В конце августа этого года мы, понимая, что грядет День города, силами наших добровольцев установили скрытые патрули. Такую практику мы будем вводить на маршрутах, где у нас чаще всего происходят возгорания"

– мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов

Градоначальник курортного города отметил, что все пожары, зафиксированные на горе Машук, были рукотворными. Правоохранители, подчеркнул Ворошилов, устанавливают виновных.