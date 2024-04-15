Курорты Северного Кавказа и юга России бьют рекорды по бронированию в мае

Почти все отели и гостиницы Северного Кавказа и российского юга заняты в мае. В некоторый регионах процентр бронирования доходит до 91%.

Курорты Краснодарского края ждут массовый наплыв туристов в мае. Уже сейчас до 90% номерного фонда региона заняты на этот период.

Также высокий процент бронирования отмечен на курортах Кавказских Минеральных Вод.

По данным администрации Железноводска, здравницы города заняты на 95%.

Было отмечено, что в этом году стоимость путевки выросла на 7%.

"Средняя годовая стоимость путевки в санаторно-курортные учреждения города-курорта Железноводска составляет 8,5 тыс. руб. Увеличение стоимости путевки в 2024 году по сравнению с 2023 годом составило в среднем 7%. Рост стоимости обусловлен увеличением расходов на содержание и обслуживание имущества санаторно-курортных учреждений"

– администрация Железноводска

В Ессентуках уже сейчас забронировано свыше 8 тыс номером, что значительно больше показателей прошлого года. Стоимость проживания в здравницах города также возросла на 21% и составила 18 тыс рублей за одного человека в сутки.

Администрация Пятигорска отметила, что в этом году в мае ждут на 50% больше отдыхающих, чем за такой же период прошлого года.

Повышенный спрос на бронирование отмечен в Крыму. Здесь на май забронировано до 50% номеров. Некоторые отели и гостиницы заняты на 100%.

В Сочи отмечают высокий рост бронирование на отели в горах. В частности, на Красной Поляне в следующем месяце будут отдыхать на 30% больше гостей, чем в прошлом году.