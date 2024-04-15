Вестник Кавказа

Курорты Северного Кавказа и юга России бьют рекорды по бронированию в мае

Курорты Северного Кавказа и юга России бьют рекорды по бронированию в мае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Почти все отели и гостиницы Северного Кавказа и российского юга заняты в мае. В некоторый регионах процентр бронирования доходит до 91%.

Курорты Краснодарского края ждут массовый наплыв туристов в мае. Уже сейчас до 90% номерного фонда региона заняты на этот период.

Также высокий процент бронирования отмечен на курортах Кавказских Минеральных Вод.

По данным администрации Железноводска, здравницы города заняты на 95%.

Было отмечено, что в этом году стоимость путевки выросла на 7%.

"Средняя годовая стоимость путевки в санаторно-курортные учреждения города-курорта Железноводска составляет 8,5 тыс. руб. Увеличение стоимости путевки в 2024 году по сравнению с 2023 годом составило в среднем 7%. Рост стоимости обусловлен увеличением расходов на содержание и обслуживание имущества санаторно-курортных учреждений"

– администрация Железноводска

В Ессентуках уже сейчас забронировано свыше 8 тыс номером, что значительно больше показателей прошлого года. Стоимость проживания в здравницах города также возросла на 21% и составила 18 тыс рублей за одного человека в сутки.

Администрация Пятигорска отметила, что в этом году в мае ждут на 50% больше отдыхающих, чем за такой же период прошлого года.

Повышенный спрос на бронирование отмечен в Крыму. Здесь на май забронировано до 50% номеров. Некоторые отели и гостиницы заняты на 100%.

В Сочи отмечают высокий рост бронирование на отели в горах. В частности, на Красной Поляне в следующем месяце будут отдыхать на 30% больше гостей, чем в прошлом году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава фонда ОМС схвачен на Ставрополье – его подозревают в мошенничестве

Глава фонда ОМС схвачен на Ставрополье – его подозревают в мошенничестве

Мужчине грозит длительное лишение свободы за вымогательство денег на Ставрополье

Мужчине грозит длительное лишение свободы за вымогательство денег на Ставрополье

Ставрополье продолжит прирастать суперинтенсивными садами

Ставрополье продолжит прирастать суперинтенсивными садами

Власти намерены капитально отремонтировать ряд поликлиник и больницу на Ставрополье

Власти намерены капитально отремонтировать ряд поликлиник и больницу на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы