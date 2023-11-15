Крымские синоптики выдали осторожный прогноз на завтра

В соответствии с осторожным оптимистичным прогнозам Крымского гидрометцентра, уже завтра, 28 ноября, стихия должна сбавить свои обороты.

Уже завтра, 28 ноября, стихия, разбушевавшаяся сегодня в Крыму, должна пойти на убыль, сообщили в региональном гидрометцентре.

Конечно, осадки так быстро не закончатся, дожди в отдельных местах полуострова продолжатся, однако юго-западный ветер сбавит обороты и будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, и лишь в отдельных локациях его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду. Станет немного теплее - воздух днем прогреется до пяти-десяти градусов тепла, передает "АиФ-Крым".

Напомним, сегодня скорость ветра в Крыму достигала ураганных 144 километров в час, а холодный атмосферный фронт балканского циклона вылил на Крым местами до 33 мм осадков.