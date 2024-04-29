Крым стал популярным у туристов на майские праздники

Туристический поток в Крым в этом году на майские праздники увеличился на 12% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Большая часть путешественников прибыла в регион на автомобилях и автобусах.

Поток туристов на майские праздники в Крым значительно вырос по сравнению с аналогичным сроком 2023 года. Информацию об этом опубликовал глава региона Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

Он отметил, что в республику приехали на 12% больше путешественников.

По словам Аксенова, больше всего туристов воспользовалось наземным транспортом – автомобилями и автобусами – 75%. Остальные гости региона прибыли на поезде.

За первые месяцы этого года регион посетили более 800 тыс туристов. При этом загруженность отелей и здравниц была выше 50%.

Отмечается, что масштабные туристические комплексы были заняты на 100%.

Как сообщается глава региона, этого удалось добиться благодаря доступности путевки в регион.

"По оценке экспертов Крым в плане стоимости отдыха остается самым доступным регионом России"

– Сергей Аксенов

При этом глубина бронирования достигает 120 дней. Чаще всего путешественники выбирают крупные отели и санатории, в которых есть развитая инфраструктура.