Краснодар построит общественный пляж за 10 млн рублей

Власти Краснодара организуют новое место для отдыха граждан за 10 млн рублей. Общественный пляж будет создан в микрорайоне Гидростроителей.

В начале июля в Краснодаре будет открыт общественный пляж, на оборудование которого потратят 10 млн рублей. Он будет возведен в микрорайоне Гидростроителей. Об этом рассказали в мэрии кубанской столицы.

Отмечается, что общая площадь пляжа получится свыше 4 тыс квадратных метров. На нем будут созданы зоны для проката рыболовного инвентаря, игровая зона для детей, площадка для занятий спортом и пикниковая зона.

Также власти рассмотрят перспективу возведения бассейнов, так как купание в реке города запрещено.

Деньги на реализацию этого проекта выделит компания, которая арендует территорию.