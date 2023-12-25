Аэропорт Краснодара может открыться в феврале

В феврале на Кубани может начать работать еще один аэропорт - краснодарский. Тогда же планируется запуск рейса между Краснодаром и Стамбулом.

Авиагавань Краснодара может возобновить работу в следующем месяце, рассказала председатель Городской думы Вера Галушко.

По ее словам, краснодарский аэропорт может быть открыт в феврале. Все зависит от решения Росавиации. Авиагавань готова к работе.

При этом, если аэропорт вернется к работе, то будет запущено не только внутреннее, но и международное сообщение. В расписании может появиться прямой рейс в Стамбул, добавила спикер, передает «Коммерсант-Кубань».