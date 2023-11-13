Контрактник из Дагестана получил 5,5 лет за оставление части

Самовольно покинувший воинскую часть контрактник приговорен к 5,5 годам колонии. Военный решил отдохнуть от службы и вернулся в родной Дагестан.

Суд в Дагестане вынес решение по делу о контрактнике, который в период мобилизации самовольно оставил воинскую часть. Он получил 5,5 лет.

"По приговору Махачкалинского гарнизонного военного суда от 21 ноября 2023 года Рамазанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы") и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима"

– Махачкалинский гарнизонный военный суд

Житель Дагестана служил по контракту, его часть была дислоцирована в Запорожской области. Военнослужащий в феврале этого года покинул часть, желая отдохнуть, и последующие месяцы находился по месту жительства. В сентябре он добровольно прибыл в махачкалинский военный следственный отдел СКР.