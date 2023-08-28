Вестник Кавказа

Коммунальщики Северной Осетии работают в экстренном режиме

Коммунальщики Северной Осетии работают в экстренном режиме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии специалисты коммунальных служб перешли на усиленный режим работы. С четверга по пятницу в регионе прогнозируется непогода: дожди, грозы и шквалистый ветер.

Сотрудников коммунальных служб Северной Осетии перевели на усиленный режим работы. Также в республике действует оперштаб.

«В связи поступившей информацией от ГУ МЧС, что с 16 по 18 мая по территории РСО-Алания ожидаются сильные дожди, ливни со шквалистым ветром 20−25 метров в секунду, службы жилищно-коммунального сектора переведены на усиленный режим работы»

– Минтруда ЖКХ, топлива и энергетики.

Уточняется, что коммунальщики будут заниматься не только текущим ремонтом и обслуживанием коммунальной инфраструктуры, но и проведением плановых работ по модернизации систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.

Напомним, что в Северной Осетии прогнозируется на реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах — сели малого объема.

Спасатели отмечают, что для того чтобы защитить себя и свое имущество от природных бедствий, жители Северной Осетии должны быть внимательными к предупреждениям местных властей, следить за прогнозами погоды и готовиться к чрезвычайным ситуациям заранее.

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