Когда в Армении появится американская АЭС?

Власти Армении задумали построить новую атомную электростанцию, которая дополнит, а впоследствии и полностью заменит обветшавшую АЭС в Мецаморе, а построить ее пообещали США, наметив планы долгосрочного сотрудничества.

Власти Армении начали предметные переговоры с США о строительстве новой атомной электростанции, заявил сегодня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Ведутся обсуждения с США правовой основы, без которой мы не можем продвигаться. На данный момент могу сказать, что мяч на стороне США. Ожидаем, что внутренние процедуры в США будут завершены, после чего мы начнем работать"

- Армен Григорян

И это – не разовая разработка, а начало долгосрочного сотрудничества с США, между странами уже стартовали работы по развитию взаимодействия в краткосрочной перспективе, в первую очередь касающиеся экономики, с которой у Армении пока не все хорошо, отметил секретарь Совбеза.

В скором времени делегация Армении отбудет в США, чтобы на месте ознакомиться с возможностями малых модульных ядерных реакторов, которыми США намерены в полной мере обеспечить Армению.

Сейчас армянские власти на распутье – с одной стороны, в конце 2022 года Армения подписала с "Росатомом" меморандум о строительстве нового энергоблока АЭС, и уже стартовали работы по предварительному технико-экономическому обоснованию проекта, с другой – уж очень заманчивы перспективы налаживания отношений с Вашингтоном. Какой путь изберут в Ереване?