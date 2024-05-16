Каспийчане заселятся в новые квартиры в конце 2025 года

Свыше 200 жителей Каспийска обзаведутся новыми квартирами к концу 2025 года. Дома возводятся в рамках программы переселения из аварийного жилья.

К концу 2025 года более 200 каспийчан получат ключи от новых современных квартир, сообщает Дирекция по развитию жилищного строительства.

Там заявили, что в настоящее время ведутся строительные работы в комплексе 12-13-этажных домов. Объекты возводятся в рамках программы переселения из аварийного жилья.

Стоит отметить, что комплекс строится для граждан, которых будут переселять из семейного общежития. Он расположен в развивающемся районе города.