Вестник Кавказа

Каспийчане заселятся в новые квартиры в конце 2025 года

Каспийчане заселятся в новые квартиры в конце 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 200 жителей Каспийска обзаведутся новыми квартирами к концу 2025 года. Дома возводятся в рамках программы переселения из аварийного жилья.

К концу 2025 года более 200 каспийчан получат ключи от новых современных квартир, сообщает Дирекция по развитию жилищного строительства.

Там заявили, что в настоящее время ведутся строительные работы в комплексе 12-13-этажных домов. Объекты возводятся в рамках программы переселения из аварийного жилья.

Стоит отметить, что комплекс строится для граждан, которых будут переселять из семейного общежития. Он расположен в развивающемся районе города.

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