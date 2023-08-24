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"Карабах" переиграл "Олимпию" в первом матче квалификации Лиги Европы

&quot;Карабах&quot; переиграл &quot;Олимпию&quot; в первом матче квалификации Лиги Европы
"Карабах" одержал победу над "Олимпией" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча в Любляне завершилась в пользу гостей со счетом 2:0.

В Любляне только что завершилась первая встреча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между местной "Олимпией" и агдамским "Карабахом". Победу со счетом 2:0 одержал азербайджанский клуб.

На 32-й минуте гостей вывел вперед защитник Кевин Медина. А на 44-й минуте полузащитник Леандру Андрале забил еще один гол в ворота "Олимпии", установив окончательный результат.

Отметим, что в компенсированное ко второму тайму время арбитр удалил с поля защитника "Олимпии" Давида Суалеэ.

Ответная игра состоится в Баку 31 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

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