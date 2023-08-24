ФИФА расследует поцелуй главы испанской федерации и футболистки

Инцидент с излишне эмоциональным поздравлением капитана женской сборной Испании по футболу стал поводом для запуска дисциплинарного дела в отношении президента федерации страны Луиса Рубиалеса, сообщили в ФИФА.
Событие случилось еще 20 августа. Тогда испанская сборная взяла верх над англичанками, завоевав титул чемпионок мира, причем впервые в своей истории. Награждая победительниц, Рубиалес надел на шею Хенивер Эрмосо золотую медаль, а потом поцеловал девушку в губы.
"ФИФА подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любые действия, противоречащие этому"
– организация
Сами участники инцидента, судя по их поведению, хотели бы поставить точку и больше не возвращаться к случившемуся, тем более участвовать в расследовании. Эрмосо полагает, что таким образом Рубиалес проявил дружеское отношение: футболистка считает, что зацикливаться на поцелуе не стоит. Чиновник же извинился, признал неправоту и пояснил, что у него не было никакого злого умысла. ? Памятка туристам