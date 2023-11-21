Израиль нарастит поставки топлива в Газу

Еврейского государства удвоит объем топлива, поставляемого в палестинский анклав. Об этом заявили источники в Израиле.

Еврейского государства удвоит объем топлива, поставляемого в палестинский анклав. Об этом заявили источники в Израиле.

Израиль нарастит количество топлива в палестинский анклав.

«По данным местных чиновников поставки вырастут с 60 тыс л до 120 тыс л; именно столько топливо поступала в Газу во время гуманитарной паузы»

– ТАСС

По словам главы министерства стратегического планирования Рон Дермер заявил о том, что данное решение должно быть принято для того, чтобы Вашингтон продолжил поддержку израильской операции в палестинском анклаве.

Отмечается, что сегодня ночью Армия обороны Израиля наносила удары не только по ХАМАС, но и по ливанской "Хезболле".