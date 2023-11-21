Вестник Кавказа

Израиль находится в напряженном состоянии в Газе 

Военнослужащие ЦАХАЛ
© Фото: пресс-служба Армии обороны Израиля
Войска Армии обороны Израиля не остановятся на достигнутом и будут развивать успех в Газе. Об этом заявил командующий Южным командованием генерал-майор Ярон Финкельман. 

Армия обороны Израиля продолжает военную наземную операцию в секторе Газа. Сейчас самые напряженные столкновения в центре Джабалии, Шаджайи и Хан-Юниса. 

«Мы находимся в самом напряженном состоянии с начала маневров»

– командующий Южным командованием генерал-майор Ярон Финкельман. 

Далее он отметил, что 5 декабря стало самым напряженным днем с начала эскалации. 

«Это самый напряженный день с точки зрения погибших террористов, количества столкновений и ведения огня с земли и воздуха»

– Ярон Финкельман. 

Далее он отметил, что войска Армии обороны Израиля не будут останавливаться на достигнутом и продолжат развивать успех

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