Иран призвал наложить санкции на Израиль

Глава МИД Ирана призвал мировое сообщество ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа. Он потребовал ввести эмбарго на израильские товары и остановить экспорт энергоносителей.
Глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян призвал мировое сообщество ввести санкции против Израиля за его действия против сектора Газа.
Министр выступил с таким заявлением на саммите руководителей МИД прикаспийских государств в Москве.
По его словам, следует прекратить экспорт энергоносителей в Израиль, а также отказаться от импорта израильских товаров, чтобы выразить солидарность с населением анклава.
Помимо этого, он заявил, что Израиль должен понести наказание за совершенные преступления в Газе и судить израильских военных.
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