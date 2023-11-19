Иран призвал наложить санкции на Израиль

Глава МИД Ирана призвал мировое сообщество ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа. Он потребовал ввести эмбарго на израильские товары и остановить экспорт энергоносителей.

Глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян призвал мировое сообщество ввести санкции против Израиля за его действия против сектора Газа.

Министр выступил с таким заявлением на саммите руководителей МИД прикаспийских государств в Москве.

По его словам, следует прекратить экспорт энергоносителей в Израиль, а также отказаться от импорта израильских товаров, чтобы выразить солидарность с населением анклава.

Помимо этого, он заявил, что Израиль должен понести наказание за совершенные преступления в Газе и судить израильских военных.